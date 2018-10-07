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明治１５０年記念　県民と警察ふれあいフェア　鹿児島市

(2018/10/07 06:30)
人気グループＤＡ　ＰＵＭＰの曲「ＵＳＡ」に合わせダンスを踊る警察官＝鹿児島市民文化ホール
　警察活動への理解を深めてもらおうと、鹿児島県警は６日、「明治１５０年記念県民と警察ふれあいフェア」を鹿児島市民文化ホールで開いた。県警音楽隊の演奏や、近代警察の礎を築いた川路利良大警視の紹介があった。
　県警音楽隊創設７０年の節目を祝い、主婦らでつくる吹奏楽団「鹿児島ママブラスみゅう」も参加。聴衆約１４００人の前で、音楽隊と一緒にクラシックやポップスを演奏した。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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