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鹿屋中央、神村が九州切符　九州高校野球鹿児島県予選

(2018/10/07 16:12)
　第１４３回九州地区高校野球大会鹿児島県予選第１３日は７日、鹿児島市の県立鴨池野球場で準決勝２試合があった。鹿屋中央は延長１２回の末、鹿児島情報を９－８で破った。神村学園は鹿児島城西に６－５で競り勝った。
　決勝に進んだ２校は、来春の全国選抜大会出場を懸けた九州大会（２０〜２５日・熊本県）に挑む。鹿屋中央は９季ぶり６度目、神村学園は２季ぶり１９度目の出場。
　最終日は９日、午後１時から決勝がある。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

３７３高校野球

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