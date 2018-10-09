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鹿児島市ふるさと大使に　シェフの上柿元さん

(2018/10/09 06:30)
　鹿児島市は、市の魅力をＰＲする「ふるさと大使」に、旧松元町出身のフランス料理シェフ上柿元勝さん（６８）＝長崎県佐世保市＝を起用する。森博幸市長が２４日、市役所で委嘱状を手渡す。
　上柿元さんは１９７４年に渡仏し、有名店で修業。鹿児島市内でレストラン「ミディソレイユ」や「ポルトカーサ」などをプロデュースしているほか、２０１６年には厚生労働省から「現代の名工」に選ばれた。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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