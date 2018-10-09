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自治体支援細り経営苦　鹿児島県犠牲者も追悼　兵庫の全国空爆死没者慰霊塔

(2018/10/09 06:30)
鹿児島県内自治体の空襲被害の状況が刻まれた慰霊塔側柱＝兵庫県姫路市の手柄山
　太平洋戦争時に空襲で犠牲になった全国の１００を超える都市の市民を追悼する、「全国戦災都市空爆死没者慰霊塔」（兵庫県姫路市）を管理する財団に、鹿児島県からは全国最多の１１市が名を連ねる。一方、寄付協力は鹿児島市の１市にとどまる。塔は老朽化が進み、維持管理などの資金は絶やせない。財団事務局は「市民の戦災記憶を伝える平和のシンボル。各都市はいま一度、建設当時の熱意を思い出してほしい」と訴える。
　ＪＲ姫路駅から約１．５キロ。水族館や体育施設が集まる手柄山（標高４９メートル）に高さ２６．７５メートルの鉄筋コンクリート造りの慰霊塔は立つ。国内５１万人の空爆犠牲者を一堂に慰霊する全国唯一の施設となっている。１９５６（昭和３１）年、全国戦災都市連盟（当時１１３都市）が自治体や企業、市民らの寄付金８０００万円で建立した。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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