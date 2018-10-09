自治体支援細り経営苦 鹿児島県犠牲者も追悼 兵庫の全国空爆死没者慰霊塔
(2018/10/09 06:30)
太平洋戦争時に空襲で犠牲になった全国の１００を超える都市の市民を追悼する、「全国戦災都市空爆死没者慰霊塔」（兵庫県姫路市）を管理する財団に、鹿児島県からは全国最多の１１市が名を連ねる。一方、寄付協力は鹿児島市の１市にとどまる。塔は老朽化が進み、維持管理などの資金は絶やせない。財団事務局は「市民の戦災記憶を伝える平和のシンボル。各都市はいま一度、建設当時の熱意を思い出してほしい」と訴える。
鹿児島県内自治体の空襲被害の状況が刻まれた慰霊塔側柱＝兵庫県姫路市の手柄山
ＪＲ姫路駅から約１．５キロ。水族館や体育施設が集まる手柄山（標高４９メートル）に高さ２６．７５メートルの鉄筋コンクリート造りの慰霊塔は立つ。国内５１万人の空爆犠牲者を一堂に慰霊する全国唯一の施設となっている。１９５６（昭和３１）年、全国戦災都市連盟（当時１１３都市）が自治体や企業、市民らの寄付金８０００万円で建立した。
（記事全文は８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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