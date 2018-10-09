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夜の田園、光の海　吹上で「山神の響炎」

(2018/10/09 06:30)
炎が演出する幻想的な雰囲気を楽しむ来場者＝日置市吹上の山神の郷公園
　夜の田園地帯に大小約７０００本のたいまつが並び、光の海のように輝く「山神（やまんかん）の響炎（きょうえん）」が７日、日置市吹上町永吉の山神の郷（さと）公園付近であった。公園前の川辺や田を炎が埋め尽くし、幻想的な雰囲気を醸し出した。
　永吉地区の住民らでつくる実行委員会が主催し、今年で１６回目。たいまつは、竹や空き缶を利用して住民が５月から準備した。午後６時ごろ点灯し、市内外から訪れた家族連れらが感慨深げに見つめた。公園では和太鼓などの演奏や花火の打ち上げもあった。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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