夜の田園、光の海　吹上で「山神の響炎」

(2018/10/09 06:30)

炎が演出する幻想的な雰囲気を楽しむ来場者＝日置市吹上の山神の郷公園

夜の田園地帯に大小約７０００本のたいまつが並び、光の海のように輝く「山神（やまんかん）の響炎（きょうえん）」が７日、日置市吹上町永吉の山神の郷（さと）公園付近であった。公園前の川辺や田を炎が埋め尽くし、幻想的な雰囲気を醸し出した。永吉地区の住民らでつくる実行委員会が主催し、今年で１６回目。たいまつは、竹や空き缶を利用して住民が５月から準備した。午後６時ごろ点灯し、市内外から訪れた家族連れらが感慨深げに見つめた。公園では和太鼓などの演奏や花火の打ち上げもあった。