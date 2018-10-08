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ボクシング少年男子ピン級 荒竹（鹿屋工１年）２冠達成

(2018/10/08 13:15)
　第７３回国民体育大会（福井国体）は８日、福井県内各地であり、ボクシング少年男子ピン級の荒竹一真（鹿屋工高１年）が決勝で判定勝ちし頂点に立った。荒竹は、全国高校総体と２冠を達成した。
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