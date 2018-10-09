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指宿を映画の街に　２７、２８日に第１回映画祭　自主作品１０本上映

(2018/10/09 20:05)
「質の高い自主映画、名作を若い世代に見てほしい」と話す下川路慶和さん＝指宿市大牟礼１丁目
　指宿を映画の街にしたい－。第１回映画祭が２７、２８の両日、指宿市民会館である。全国のプロ・アマが制作した自主映画１０本のほか、鹿児島が舞台の名作４本を上映。実行委は「九州各県の映画祭との協力や、ロケ誘致にもつながれば」と意気込む。
　関係者によると、全国から自主映画を募集し映画祭を開くのは鹿児島で初。指宿市で地元を舞台にしたドラマ制作などに携わってきたＮＰＯ法人「指宿ムービープロジェクト」が中心となり、企画した。県内の映画関係者や愛好家も協力。ＮＰＯ理事長で実行委員長の下川路慶和さん（６８）は数年前から大分や宮崎の映画祭に出向き、助言を受けてきた。
　両日とも午前９時半上映開始。２８日のチケットは全国のファミリーマートのほか、ＴＳＵＴＡＹＡ指宿店など指宿市内４カ所で販売中。日程や予告編は映画祭ホームページで確認できる。実行委＝0993(22)4468
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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