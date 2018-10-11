垂水市新庁舎建設計画 １５日から住民説明会
(2018/10/11 22:00)
垂水市の新庁舎建設検討委員会（委員長・鰺坂徹鹿児島大学大学院理工学研究科教授）の第８回会合が１１日、市役所であった。委員１４人中１２人が出席。市や新庁舎設計事業者から、提案内容や今後の流れの説明を受けた。
説明を聞きながら新庁舎の模型に見入る委員ら＝垂水市役所
市はプロポーザル（技術提案）方式で設計事業者を募り、９月の公開審査で鹿屋市の宇住庵設計など３社の共同企業体（ＪＶ）を選定した。
市は設計事業者とともに、１５日の垂水市民館を皮切りに各地区公民館で住民説明会を実施する。庁舎建設係＝0994(32)1111。
その他の地区の日程は次の通り。いずれも午後７時から。
１６日 水之上▽１７日 柊原▽２２日 新城▽２３日 協和▽２５日 牛根
（記事全文は１２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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