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垂水市新庁舎建設計画　１５日から住民説明会

(2018/10/11 22:00)
説明を聞きながら新庁舎の模型に見入る委員ら＝垂水市役所
　垂水市の新庁舎建設検討委員会（委員長・鰺坂徹鹿児島大学大学院理工学研究科教授）の第８回会合が１１日、市役所であった。委員１４人中１２人が出席。市や新庁舎設計事業者から、提案内容や今後の流れの説明を受けた。
　市はプロポーザル（技術提案）方式で設計事業者を募り、９月の公開審査で鹿屋市の宇住庵設計など３社の共同企業体（ＪＶ）を選定した。
　市は設計事業者とともに、１５日の垂水市民館を皮切りに各地区公民館で住民説明会を実施する。庁舎建設係＝0994(32)1111
　その他の地区の日程は次の通り。いずれも午後７時から。
１６日　水之上▽１７日　柊原▽２２日　新城▽２３日　協和▽２５日　牛根
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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