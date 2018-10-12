「農高の甲子園」２週間切る 鹿屋農高、準備に奔走 記念品や会場パネル製作
(2018/10/12 20:00)
鹿児島県では５７年ぶりの「日本学校農業クラブ全国大会」（２４、２５日）まで、２週間を切った。７大会ぶりとなる家畜審査競技会は鹿屋市で開かれ、鹿屋農業高校は来場者をもてなす準備を進める。事務局もある同校は大会成功に向け、生徒総出で奔走する。
キーホルダーにするため、牛の角を紙やすりで磨く生徒たち＝鹿屋市の鹿屋農業高校
黒毛和種の雌の育成牛と子牛、各４頭を比べ、体形や発育状態などを総合判断して優劣を付ける家畜審査競技会は肝属中央家畜市場であり、同校畜産動物学科が運営を担う。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 「農高の甲子園」２週間切る 鹿屋農高、準備に奔走 記念品や会場パネル製作 (10/12 20:00)
- 鹿児島県選手団健闘を誓う 障スポ福井大会結団式 (10/12 13:00)
- 「良い政策を出す」 中村副知事が初登庁 鹿児島県 (10/12 06:30)
- 特産オクラで食育 「天ぷらおいしい」 指宿・今和泉小 (10/11 23:00)
- 垂水市新庁舎建設計画 １５日から住民説明会 (10/11 22:00)
- 屋久島の歴史 出身教授解説 １２日から「楠川区有古文書」の解読講座 (10/11 20:00)
- 台風２４、２５号でごみ施設損壊 喜界島、沖永良部島 (10/11 13:00)
- 全線開業５５周年 フレーム切手発売 ＪＲ指宿枕崎線 (10/11 06:30)
- 路面電車でハロウィーン ２８日運行 ２０日から３館合同イベント 鹿児島市 (10/10 23:00)
- 高齢者“遠足”バス発進 生きがいづくりへ楽しさ重視 鹿屋・吾平 (10/10 22:00)
- 災害救助犬、すごい 探索を再現 阿久根市学童ク児童と交流 訓練士・竹原さん (10/10 20:00)
- 薩摩川内の大和、クッキー８店を継承 11日に２店、残りも順次再開へ (10/10 13:00)
- ＪＡ鹿児島いずみ、早掘りタケノコ出荷 11日、東京・豊洲の初競りへ (10/10 06:30)
- 幅広い視点で激動期の理解深める 鹿児島市で維新１５０周年シンポ (10/09 23:30)
- 知覧武家屋敷に移住はいかが 南九州市がお試し居住開始 (10/09 22:00)
- 指宿を映画の街に ２７、２８日に第１回映画祭 自主作品１０本上映 (10/09 20:05)
- ホワイトタイガーに襲われ職員死亡 鹿児島市平川動物公園 (10/09 09:57)
- 夜の田園、光の海 吹上で「山神の響炎」 (10/09 06:30)
- 自治体支援細り経営苦 鹿児島県犠牲者も追悼 兵庫の全国空爆死没者慰霊塔 (10/09 06:30)
- コンビニ強盗に備え対応訓練 さつま (10/09 06:30)
- 「帖佐の桐野どん」紹介 姶良市歴民館で特別展 (10/09 06:30)
- 鹿児島市ふるさと大使に シェフの上柿元さん (10/09 06:30)
- ボクシング少年男子ピン級 荒竹（鹿屋工１年）２冠達成 (10/08 13:15)
- ８日は「寒露」 コスモス見頃 出水・上場高原 (10/08 13:00)
- 人工無重力で医療用血小板長期保存 特許取得 鹿大と三菱重工の共同研究 (10/08 06:30)
- 図書室人気 仕掛け多彩 谷山北公民館開設１０年 (10/07 23:00)
- 鹿屋中央、神村が九州切符 九州高校野球鹿児島県予選 (10/07 16:12)
- 鹿児島Ｕドロー Ｊ３長野戦 (10/07 15:12)
- 西南戦争の経緯紹介 黎明館で「西郷どん」展講演会 鹿児島市 (10/07 13:00)
- 明治１５０年記念 県民と警察ふれあいフェア 鹿児島市 (10/07 06:30)