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国際ロータリー第2730（鹿児島、宮崎）地区大会が開幕　鹿児島市

(2018/10/14 06:30)
鹿児島、宮崎の６６ロータリークラブが集う国際ロータリー第２７３０地区大会＝鹿児島市民文化ホール
　国際ロータリー第２７３０地区の２０１８～１９年度地区大会が１３日、鹿児島市民文化ホールで始まった。鹿児島、宮崎両県の６６ロータリークラブ（ＲＣ）の会員ら約１２６０人が参加、親交を深めた。１４日まで。
　初日は第１本会議が開かれ、優秀クラブ表彰や歴史作家の加来耕三さんの特別講演があった。同地区の川原篤雄ガバナー（鹿児島サザンウインドＲＣ）は「明治維新１５０周年の節目の年の大会。６６クラブやパートナーとともにロータリー精神を広めていく契機にしたい」と語った。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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