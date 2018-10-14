国際ロータリー第2730（鹿児島、宮崎）地区大会が開幕 鹿児島市
(2018/10/14 06:30)
国際ロータリー第２７３０地区の２０１８～１９年度地区大会が１３日、鹿児島市民文化ホールで始まった。鹿児島、宮崎両県の６６ロータリークラブ（ＲＣ）の会員ら約１２６０人が参加、親交を深めた。１４日まで。
鹿児島、宮崎の６６ロータリークラブが集う国際ロータリー第２７３０地区大会＝鹿児島市民文化ホール
初日は第１本会議が開かれ、優秀クラブ表彰や歴史作家の加来耕三さんの特別講演があった。同地区の川原篤雄ガバナー（鹿児島サザンウインドＲＣ）は「明治維新１５０周年の節目の年の大会。６６クラブやパートナーとともにロータリー精神を広めていく契機にしたい」と語った。
（記事全文は１４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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