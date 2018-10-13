大崎事件「再審無罪までもう少し」　弁護団、原口さんを見舞う

(2018/10/13 23:45)

原口アヤ子さんを激励する大崎事件弁護団の弁護士ら＝１３日、鹿児島県内の医療機関

１９７９年に大崎町で男性の変死体が見つかった大崎事件で、殺人などの罪に問われ服役した原口アヤ子さん（９１）＝同町永吉＝の再審を求める支援者ら約６０人が１３日、現場周辺を改めて調査した。弁護団は調査前に入院中の原口さんを訪ね、「裁判所から無罪と言われるまでもう少し。頑張りましょう」と呼び掛けた。現地調査に先立ち、鴨志田祐美・弁護団事務局長は第３次再審請求の経過を報告。「無実の人を救済するための再審制度で検察側の抗告は許されない」と訴えた。永仮正弘弁護士は、被害者の男性が転落したとされる側溝を案内し、「確定判決では事故の状況が重視されず、不明確な点が今も多い」と解説した。