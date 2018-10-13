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大崎事件「再審無罪までもう少し」　弁護団、原口さんを見舞う

(2018/10/13 23:45)
原口アヤ子さんを激励する大崎事件弁護団の弁護士ら＝１３日、鹿児島県内の医療機関
　１９７９年に大崎町で男性の変死体が見つかった大崎事件で、殺人などの罪に問われ服役した原口アヤ子さん（９１）＝同町永吉＝の再審を求める支援者ら約６０人が１３日、現場周辺を改めて調査した。弁護団は調査前に入院中の原口さんを訪ね、「裁判所から無罪と言われるまでもう少し。頑張りましょう」と呼び掛けた。
　現地調査に先立ち、鴨志田祐美・弁護団事務局長は第３次再審請求の経過を報告。「無実の人を救済するための再審制度で検察側の抗告は許されない」と訴えた。永仮正弘弁護士は、被害者の男性が転落したとされる側溝を案内し、「確定判決では事故の状況が重視されず、不明確な点が今も多い」と解説した。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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