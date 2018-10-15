十代女性、振り袖姿で鹿児島観光 レトロ電車「かごでん」で街巡り
(2018/10/15 06:30)
振り袖を着て鹿児島市の観光レトロ電車「かごでん」に乗り、街を巡るツアーが１４日あった。１５～１９歳の１５人は赤やピンク、紫色の晴れ着で、谷山－鹿児島駅前の貸し切り市電旅を楽しんだ。
かごでんを背景に写真を撮る参加者＝鹿児島市の鹿児島駅前電停
写真スタジオと振り袖ショップを運営するスマイルプラン（同市）が企画。参加者はショップの約５００種類からお気に入りを借りた。電車を背景に記念撮影し、鹿児島駅からはバスで石橋記念公園や姶良市の重富海岸まで足を延ばした。
（記事全文は１５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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