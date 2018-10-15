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町おこし提言で貢献　宇宙留学生ＯＢがネットワーク　南種子町

(2018/10/15 20:00)
班ごとに、宇宙留学生制度の影響について討論した結果を発表するＯＢやＯＧ＝南種子町中之上
　南種子町は１９９６年度に始めた宇宙留学生制度の修了生を対象に、「宇宙留学生人材ネットワーク」を立ち上げた。小学生の多感な１年間を同町で過ごした７００人者弱の修了生に、町おこしの提言をしてもらうのが狙い。
　種子島宇宙センターロケット打ち上げ５０周年事業の一環。１期生から１４期生まで、全国に散らばる１７人（うち女性３人）を招いて６日、町研修センターで「宇宙のまちおこしサミット」を開き、趣旨を説明。了承された。会長には愛知県一宮市で防水業を営む１期生の東賢吾さん（３４）を選んだ。
（記事全文は１６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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