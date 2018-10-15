町おこし提言で貢献 宇宙留学生ＯＢがネットワーク 南種子町
(2018/10/15 20:00)
南種子町は１９９６年度に始めた宇宙留学生制度の修了生を対象に、「宇宙留学生人材ネットワーク」を立ち上げた。小学生の多感な１年間を同町で過ごした７００人者弱の修了生に、町おこしの提言をしてもらうのが狙い。
班ごとに、宇宙留学生制度の影響について討論した結果を発表するＯＢやＯＧ＝南種子町中之上
種子島宇宙センターロケット打ち上げ５０周年事業の一環。１期生から１４期生まで、全国に散らばる１７人（うち女性３人）を招いて６日、町研修センターで「宇宙のまちおこしサミット」を開き、趣旨を説明。了承された。会長には愛知県一宮市で防水業を営む１期生の東賢吾さん（３４）を選んだ。
（記事全文は１６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 町おこし提言で貢献 宇宙留学生ＯＢがネットワーク 南種子町 (10/15 20:00)
- 鹿児島市黎明館で「西郷どん」講座 激動の時代、小中学生ら追体験 (10/15 13:00)
- 十代女性、振り袖姿で鹿児島観光 レトロ電車「かごでん」で街巡り (10/15 06:30)
- 全国障害者スポーツ福井大会 鹿児島県勢は金メダル１７個 (10/14 23:59)
- ゴルフ日本オープン 稲森（鹿児島城西高卒）が優勝 ツアー初Ｖ (10/14 22:00)
- 鹿児島Ｕ大敗、鳥取に１－５ サッカーＪ３ (10/14 15:22)
- 中種子で日米共同訓練始まる 施設外で初、旧空港や長浜海岸に展開 (10/14 13:00)
- 国際ロータリー第2730（鹿児島、宮崎）地区大会が開幕 鹿児島市 (10/14 06:30)
- 大崎事件「再審無罪までもう少し」 弁護団、原口さんを見舞う (10/13 23:45)
- 秋晴れの下 ３５３人が疾走 ツール・ド・南さつま (10/13 20:25)
- 深まる秋 熟す黒酢 霧島市・福山 (10/13 13:00)
- 出水に巨大龍出現 台湾との友好の象徴 「マチ・テラス」の目玉に (10/13 06:30)
- ギニア大使ら硫黄島視察 五輪選手派遣を要請 (10/12 23:00)
- 色鮮やかに壁画修復 徳之島高美術部現役部員とＯＢら協力 (10/12 22:00)
- 「農高の甲子園」２週間切る 鹿屋農高、準備に奔走 記念品や会場パネル製作 (10/12 20:00)
- 鹿児島県選手団健闘を誓う 障スポ福井大会結団式 (10/12 13:00)
- 「良い政策を出す」 中村副知事が初登庁 鹿児島県 (10/12 06:30)
- 特産オクラで食育 「天ぷらおいしい」 指宿・今和泉小 (10/11 23:00)
- 垂水市新庁舎建設計画 １５日から住民説明会 (10/11 22:00)
- 屋久島の歴史 出身教授解説 １２日から「楠川区有古文書」の解読講座 (10/11 20:00)
- 台風２４、２５号でごみ施設損壊 喜界島、沖永良部島 (10/11 13:00)
- 全線開業５５周年 フレーム切手発売 ＪＲ指宿枕崎線 (10/11 06:30)
- 路面電車でハロウィーン ２８日運行 ２０日から３館合同イベント 鹿児島市 (10/10 23:00)
- 高齢者“遠足”バス発進 生きがいづくりへ楽しさ重視 鹿屋・吾平 (10/10 22:00)
- 災害救助犬、すごい 探索を再現 阿久根市学童ク児童と交流 訓練士・竹原さん (10/10 20:00)
- 薩摩川内の大和、クッキー８店を継承 11日に２店、残りも順次再開へ (10/10 13:00)
- 南日本新聞デジタルボード配信開始 鹿児島市の米盛病院 (10/10 11:00)
- ＪＡ鹿児島いずみ、早掘りタケノコ出荷 11日、東京・豊洲の初競りへ (10/10 06:30)
- 幅広い視点で激動期の理解深める 鹿児島市で維新１５０周年シンポ (10/09 23:30)
- 知覧武家屋敷に移住はいかが 南九州市がお試し居住開始 (10/09 22:00)