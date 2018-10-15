町おこし提言で貢献　宇宙留学生ＯＢがネットワーク　南種子町

(2018/10/15 20:00)

班ごとに、宇宙留学生制度の影響について討論した結果を発表するＯＢやＯＧ＝南種子町中之上

南種子町は１９９６年度に始めた宇宙留学生制度の修了生を対象に、「宇宙留学生人材ネットワーク」を立ち上げた。小学生の多感な１年間を同町で過ごした７００人者弱の修了生に、町おこしの提言をしてもらうのが狙い。種子島宇宙センターロケット打ち上げ５０周年事業の一環。１期生から１４期生まで、全国に散らばる１７人（うち女性３人）を招いて６日、町研修センターで「宇宙のまちおこしサミット」を開き、趣旨を説明。了承された。会長には愛知県一宮市で防水業を営む１期生の東賢吾さん（３４）を選んだ。