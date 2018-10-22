鹿児島市で南九州移住ドラフト 鹿児島と宮崎の１２団体 ３６人指名

(2018/10/22 06:30)

指名が重複した「選手」の交渉権をかけて行われた抽選＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島

鹿児島、宮崎両県への移住希望者を「選手」、受け入れ地域団体を「球団」に見立て、プロ野球ドラフト会議のように指名するマッチングイベント「南九州移住ドラフト会議２０１８」が２１日、鹿児島市のホテルであった。参加した３６人全員の指名が成立し、各団体と移住へ向けた協議がスタートする。選手は１６都府県出身の高校・大学生や看護師、教員、ウェブデザイナーなどさまざま。受け入れ地域は鹿児島の「カ・リーグ」に阿久根市や長島町など６球団、宮崎の「ミ・リーグ」に日南、延岡両市など６球団が参戦した。