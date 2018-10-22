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小規模噴火続く　口永良部島

(2018/10/22 23:30)
　屋久島町・口永良部島は２２日、ごく小規模な噴火を繰り返した。噴煙は最高５００メートルまで上がった。大きな噴石や火砕流は確認されていない。福岡管区気象台は「火山活動が高まった状態が続いている」とみて、噴火警戒レベル３（入山規制）を維持。火口の半径約２キロ以内で警戒を呼び掛けている。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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