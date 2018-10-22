TOP鹿児島のニュース くらし・文化

青空に柿色鮮やか　２３日「霜降」　鹿児島市

(2018/10/22 23:10)
真っ青な秋空の下、鮮やかに色づいた柿＝鹿児島市吉野町
　２３日は二十四節気の一つ「霜降」。秋が深まり霜が降りるころとされる。鹿児島県内は２２日、最低気温が伊佐市大口で５．２度となるなど軒並み１１月上旬～中旬並みだった。一方日中は気温が上がり、各地で最高気温２５度以上の夏日を観測した。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ