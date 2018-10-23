梅木さん準グランプリ 国内最大洋菓子コンテスト 鹿児島市
(2018/10/23 06:30)
日本最大の洋菓子コンテスト「ジャパン・ケーキショー東京」で、ヤナギムラ（鹿児島市）の梅木藤丸さん（３２）の作品が、全１５部門約２０００点のうち総合で準グランプリを獲得した。鹿児島勢では初の快挙となった。
準グランプリを受賞した梅木藤丸さんの作品（日本洋菓子協会連合会提供）
日本洋菓子協会連合会などが主催し、２０００年から始まった。審査は８日にあった。
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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