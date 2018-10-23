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梅木さん準グランプリ　国内最大洋菓子コンテスト　鹿児島市

(2018/10/23 06:30)
準グランプリを受賞した梅木藤丸さんの作品（日本洋菓子協会連合会提供）
　日本最大の洋菓子コンテスト「ジャパン・ケーキショー東京」で、ヤナギムラ（鹿児島市）の梅木藤丸さん（３２）の作品が、全１５部門約２０００点のうち総合で準グランプリを獲得した。鹿児島勢では初の快挙となった。
　日本洋菓子協会連合会などが主催し、２０００年から始まった。審査は８日にあった。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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