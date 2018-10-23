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５５周年 指宿枕崎線へ行こう　沿線で記念行事　「Ａ列車」登場、臨時便運行

(2018/10/23 13:00)
全線開業５５周年に合わせて指宿枕崎線に登場する観光特急「Ａ列車で行こう」
　ＪＲ指宿枕崎線が全線開業５５周年を迎える１０月末に合わせ、指宿－枕崎間に観光列車「Ａ列車で行こう」が登場するなど、さまざまな記念イベントが開かれる。「Ａ列車」運行は１１月１４日で、南薩の観光関係者らでつくる「夢たまプロジェクト」実行委員会が働きかけた。ＪＲ九州は１０月２７、２８日、同区間で上下１便ずつ臨時列車を走らせる。
　Ａ列車は指宿発午前９時４５分。枕崎到着後はバスで南薩を巡る。大人９９００円、小学生以下８９００円。指宿市観光協会＝0993(22)3252
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