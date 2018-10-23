東市来に大型風力発電　南殖子会社着工　太陽光と併設　３０００世帯分

(2018/10/23 22:00)

日置養母風力発電所の完成予想写真（合成、南国殖産提供）

南国殖産（鹿児島市）の子会社・九州おひさま発電は、自社の日置養母太陽光発電所（日置市東市来）敷地内に出力２０００キロワットの風車３基を備える大型風力発電所を建設する。２３日、現地で起工式があり、関係者約６０人が集まった。「日置養母風力発電所」と名付け、２０１９年９月の運用開始を予定する。出力は合計６０００キロワットで、約３０００世帯分の電力を賄える。標高約４００メートルの山上、約１４６万平方メートルの敷地にある太陽光発電所（約４５万平方メートル）の外側に建てる。