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東市来に大型風力発電　南殖子会社着工　太陽光と併設　３０００世帯分

(2018/10/23 22:00)
日置養母風力発電所の完成予想写真（合成、南国殖産提供）
　南国殖産（鹿児島市）の子会社・九州おひさま発電は、自社の日置養母太陽光発電所（日置市東市来）敷地内に出力２０００キロワットの風車３基を備える大型風力発電所を建設する。２３日、現地で起工式があり、関係者約６０人が集まった。
　「日置養母風力発電所」と名付け、２０１９年９月の運用開始を予定する。出力は合計６０００キロワットで、約３０００世帯分の電力を賄える。標高約４００メートルの山上、約１４６万平方メートルの敷地にある太陽光発電所（約４５万平方メートル）の外側に建てる。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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