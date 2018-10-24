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パリで鹿児島県食材フェア　三つ星シェフが料理　１１月５日まで

(2018/10/24 13:00)
東町産ブリのにぎりずしなどを楽しむ参加者＝フランス・パリのルドワイヤン（県商工会連合会提供）
　鹿児島県商工会連合会（森義久会長）は２２日午後（日本時間２３日未明）、フランス・パリの宮殿ルドワイヤンにあるすし店で、鹿児島の食材を使ったコース料理や本格焼酎を提供するフェアのレセプションパーティーと商談会を開いた。仏料理界のシェフら約２６０人が鹿児島黒牛やブリなどを味わった。フェアは２３日～１１月５日。
　県産食材を流通させ輸出拡大につなげようと企画。県商工連と縁が深く、すし店を経営するジャパン・エクスキーズ社（東京）の安部ロブション龍依（ルイ）社長（３０）の協力で実現した。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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