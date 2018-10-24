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父子相撲で絆を確認　”島立ち”控える甑島・里中生

(2018/10/24 20:30)
三男慎介さん（右）の投げをこらえる大村慎吾さん＝薩摩川内市里町
　薩摩川内市里町の八幡神社で２１日、秋の例大祭に合わせた相撲大会が開かれた。来春“島立ち”する里中学校３年生と父親の親子相撲もあり、父親たちは息子の成長を確かめた。
　大会では幼児から中学生まで学年別の熱戦に、多くの町民が盛んな拍手や歓声を送った。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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