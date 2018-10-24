父子相撲で絆を確認 ”島立ち”控える甑島・里中生
(2018/10/24 20:30)
薩摩川内市里町の八幡神社で２１日、秋の例大祭に合わせた相撲大会が開かれた。来春“島立ち”する里中学校３年生と父親の親子相撲もあり、父親たちは息子の成長を確かめた。
三男慎介さん（右）の投げをこらえる大村慎吾さん＝薩摩川内市里町
大会では幼児から中学生まで学年別の熱戦に、多くの町民が盛んな拍手や歓声を送った。
（記事全文は２５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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