「農高甲子園」４０００人成果競う　鹿児島県の６会場で開幕

(2018/10/24 22:00)

牛を触り、皮膚の厚みや毛の質などを確認する選手ら＝鹿屋市の肝属中央家畜市場

「農業関係高校の甲子園」と呼ばれる日本学校農業クラブ全国大会は２４日、鹿児島県内６市町の会場で始まった。全国３３３校の農業クラブ員や教職員ら約４０００人が参加し、日頃の学習の成果を披露した。２５日まで。主催の日本学校農業クラブ連盟（３７３校、８万４３２３人）によると、毎年各県や地区ごとに持ち回りで開催しており、県内は５７年ぶり。