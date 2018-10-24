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「農高甲子園」４０００人成果競う　鹿児島県の６会場で開幕

(2018/10/24 22:00)
牛を触り、皮膚の厚みや毛の質などを確認する選手ら＝鹿屋市の肝属中央家畜市場
　「農業関係高校の甲子園」と呼ばれる日本学校農業クラブ全国大会は２４日、鹿児島県内６市町の会場で始まった。全国３３３校の農業クラブ員や教職員ら約４０００人が参加し、日頃の学習の成果を披露した。２５日まで。
　主催の日本学校農業クラブ連盟（３７３校、８万４３２３人）によると、毎年各県や地区ごとに持ち回りで開催しており、県内は５７年ぶり。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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