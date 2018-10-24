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英で８蔵元が焼酎講義　鹿児島県を代表し魅力ＰＲ

(2018/10/24 23:00)
焼酎を説明する鹿児島の８蔵元の代表＝ロンドンのＷＳＥＴ（県かごしまＰＲ課提供）
　鹿児島県内で芋焼酎や黒糖焼酎を製造する８蔵元の代表らが２３日夜（日本時間２４日未明）、英国ロンドンにある世界最大のワイン専門家養成機関ＷＳＥＴ（ダブルセット）を訪れ、焼酎セミナーを開いた。参加した酒のバイヤーや仕入れ担当者ら約２５人に本格焼酎の魅力を伝えた。
　ＷＳＥＴは７０カ国以上に約７５０の提携校があり年間約８万５０００人が学ぶ。来年８月から焼酎を蒸留酒教育に組み入れるため、県酒造組合や県などでつくる「本格焼酎輸出促進プロジェクトチーム」が輸出拡大の好機とみてセミナー開催を申し入れ実現した。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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