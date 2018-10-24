英で８蔵元が焼酎講義　鹿児島県を代表し魅力ＰＲ

(2018/10/24 23:00)

焼酎を説明する鹿児島の８蔵元の代表＝ロンドンのＷＳＥＴ（県かごしまＰＲ課提供）

鹿児島県内で芋焼酎や黒糖焼酎を製造する８蔵元の代表らが２３日夜（日本時間２４日未明）、英国ロンドンにある世界最大のワイン専門家養成機関ＷＳＥＴ（ダブルセット）を訪れ、焼酎セミナーを開いた。参加した酒のバイヤーや仕入れ担当者ら約２５人に本格焼酎の魅力を伝えた。ＷＳＥＴは７０カ国以上に約７５０の提携校があり年間約８万５０００人が学ぶ。来年８月から焼酎を蒸留酒教育に組み入れるため、県酒造組合や県などでつくる「本格焼酎輸出促進プロジェクトチーム」が輸出拡大の好機とみてセミナー開催を申し入れ実現した。