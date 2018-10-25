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節制中でもＯＫの”アスリートフード”　食と栄養の専門家が開発

(2018/10/25 13:00)
栄養バランスと６００キロカロリー以下を目指して作られた「美多麺」
　ラーメンを食べたいけど節制しなきゃ－。そう考える人たちに朗報だ。脂質やカロリーが計算された“アスリートフード”が誕生した。その名も「美多麺（びためん）」。２８日に鹿児島市のかんまちあである鹿児島国体の２年前記念イベントで限定販売される。
　２８日の記念イベントは県や各競技団体でつくる実行委員会主催。美多麺は１杯８８０円（税込み）で１２０食販売する。競技体験やアスリートとの触れ合いもある。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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