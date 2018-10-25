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気象台が住民に活動見通し説明　口永良部噴火

(2018/10/25 06:30)
　ごく小規模な噴火が続く屋久島町・口永良部島で２４日夜、鹿児島地方気象台と福岡管区気象台による住民説明会があった。約５０人が参加。島内で観測している職員が火山活動の状況や防災の注意点を伝えた。
　気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持し、火口の半径約２キロ以内で大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼び掛けている。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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