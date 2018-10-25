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コスモス200万本 景観美しく　11年目、鹿屋・南町住民ら整備

(2018/10/25 21:00)
コスモス園で笑顔を見せる水利組合活動組織の原田勝秀代表（左）と黒島虎己さん＝鹿屋市南町
　鹿屋市南町の田んぼでコスモスが見頃を迎えた。地域グループ南清水川水利組合活動組織を中心に住民らが取り組んで１１年目。鮮やかな景観にひかれて訪れる人も多く、高齢化が進む地域ににぎわいが戻りつつある。
　コスモス園は約２．３ヘクタール。早期米の稲刈りが終わった私有の田んぼを借り、毎年８月下旬に種まきする。現在はピンクや赤、白の花々約２００万本が秋風に揺れて咲き誇る。「台風２４号の影響で田んぼが水に浸かったが、持ち直してくれた。咲き具合は例年よりいい」。同組織会計担当の黒島虎己さん（７６）も笑顔満開だ。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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