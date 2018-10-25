コスモス200万本 景観美しく　11年目、鹿屋・南町住民ら整備

(2018/10/25 21:00)

コスモス園で笑顔を見せる水利組合活動組織の原田勝秀代表（左）と黒島虎己さん＝鹿屋市南町

鹿屋市南町の田んぼでコスモスが見頃を迎えた。地域グループ南清水川水利組合活動組織を中心に住民らが取り組んで１１年目。鮮やかな景観にひかれて訪れる人も多く、高齢化が進む地域ににぎわいが戻りつつある。コスモス園は約２．３ヘクタール。早期米の稲刈りが終わった私有の田んぼを借り、毎年８月下旬に種まきする。現在はピンクや赤、白の花々約２００万本が秋風に揺れて咲き誇る。「台風２４号の影響で田んぼが水に浸かったが、持ち直してくれた。咲き具合は例年よりいい」。同組織会計担当の黒島虎己さん（７６）も笑顔満開だ。