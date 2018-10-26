高校生の鹿児島県内就職内定５５．６％、平成で４番目高水準

(2018/10/26 13:00)

鹿児島労働局は２５日、来春卒業予定で鹿児島県内での就職を希望する県内高校生の就職内定率（９月末時点）が、前年同月比０．９ポイント増の５５．６％だったと発表した。平成に入って４番目に高く、同局は「バブル後期の水準」としている。県内求人倍率は０．２８ポイント増の２．８３倍となり、平成以降で最高だった。県外希望者の内定率は、０．７ポイント減の５８．６％。県内外を合わせた就職内定率は０．２ポイント増えて５７．０％だった。