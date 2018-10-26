高校生の鹿児島県内就職内定５５．６％、平成で４番目高水準
(2018/10/26 13:00)
鹿児島労働局は２５日、来春卒業予定で鹿児島県内での就職を希望する県内高校生の就職内定率（９月末時点）が、前年同月比０．９ポイント増の５５．６％だったと発表した。平成に入って４番目に高く、同局は「バブル後期の水準」としている。県内求人倍率は０．２８ポイント増の２．８３倍となり、平成以降で最高だった。
県外希望者の内定率は、０．７ポイント減の５８．６％。県内外を合わせた就職内定率は０．２ポイント増えて５７．０％だった。
（記事全文は２６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 高校生の鹿児島県内就職内定５５．６％、平成で４番目高水準 (10/26 13:00)
- ホワイトタイガー ２７日から展示再開 平川動物公園 (10/26 11:21)
- いじめ認知件数５４７３件、５８７件減 １７年度鹿児島県内 (10/26 06:30)
- 肥薩おれんじ鉄道舞台 映画「かぞくいろ」ラッピング車両 出水 (10/26 00:15)
- 日本の農業背負う人に 学校クラブ全国大会が閉幕 鹿児島市 (10/25 23:30)
- コスモス200万本 景観美しく 11年目、鹿屋・南町住民ら整備 (10/25 21:00)
- 節制中でもＯＫの”アスリートフード” 食と栄養の専門家が開発 (10/25 13:00)
- 気象台が住民に活動見通し説明 口永良部噴火 (10/25 06:30)
- 英で８蔵元が焼酎講義 鹿児島県を代表し魅力ＰＲ (10/24 23:00)
- 「農高甲子園」４０００人成果競う 鹿児島県の６会場で開幕 (10/24 22:00)
- 父子相撲で絆を確認 ”島立ち”控える甑島・里中生 (10/24 20:30)
- パリで鹿児島県食材フェア 三つ星シェフが料理 １１月５日まで (10/24 13:00)
- 吉野の西郷どん地図 足跡たどる３０ヵ所記載 兵六会 (10/24 06:30)
- 明治改元１５０年 鹿児島市で提灯行列 (10/23 23:00)
- 東市来に大型風力発電 南国子会社着工 太陽光と併設 ３０００世帯分 (10/23 22:00)
- 「だっきシュー」できた クリームに自家製の落花生 串良商高５人、６次産業化挑戦 (10/23 20:00)
- ５５周年 指宿枕崎線へ行こう 沿線で記念行事 「Ａ列車」登場、臨時便運行 (10/23 13:00)
- 梅木さん準グランプリ 国内最大洋菓子コンテスト 鹿児島市 (10/23 06:30)
- 小規模噴火続く 口永良部島 (10/22 23:30)
- 青空に柿色鮮やか ２３日「霜降」 鹿児島市 (10/22 23:10)
- 闘牛 激突に沸く 徳之島 (10/22 20:00)
- 鹿児島市で「かごしま郷土芸能」 踊りや島唄８００人堪能 (10/22 13:00)
- 鹿児島市で南九州移住ドラフト 鹿児島と宮崎の１２団体 ３６人指名 (10/22 06:30)
- 口永良部島で噴火 ３年４カ月ぶり、小規模２回 警戒レベル３維持 (10/22 00:14)
- 若武者、勇壮に馬場駆ける 肝付町で平成最後の高山流鏑馬 (10/21 23:30)
- 鹿児島レブナイズ今季初勝利、埼玉に８８－８２ バスケＢ３ (10/21 22:00)
- 貼り絵劇「蜘蛛の糸」１００回達成 志布志・山元さん (10/21 20:20)
- 激動の人生、果たした役割を議論 黎明館で「西郷どん」展記念シンポ (10/21 13:00)
- 鹿児島レブナイズ今季初勝利逃す 埼玉に８５－８６ バスケＢ３ (10/21 06:30)
- 山形で戊辰戦争合同慰霊祭 曽於と鶴岡の団体、記念碑除幕 (10/20 22:05)