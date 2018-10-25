日本の農業背負う人に　学校クラブ全国大会が閉幕　鹿児島市

(2018/10/25 23:30)

最優秀賞を獲得した高校によるプロジェクト発表＝鹿児島市の鹿児島アリーナ

日本学校農業クラブ全国大会は２５日、前日に開かれた家畜審査や平板測量競技会などの最優秀者らを表彰し、閉幕した。会場となった鹿児島市の鹿児島アリーナには全国の農業関係高校の生徒や教職員ら約３９００人が駆け付けた。鹿児島大会生徒実行委員長で鹿屋市の鹿屋農業高校３年、西元彰吾さんは「後継者不足が重大な問題になる中、大会を機に、農業に興味を持つ人が増え、将来日本の農業を背負う人が現れるよう願う」とあいさつした。