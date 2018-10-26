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ホワイトタイガー　２７日から展示再開　平川動物公園

(2018/10/26 11:21)
　鹿児島市の平川動物公園は２６日、ホワイトタイガーの展示を２７日から再開すると発表した。
　飼育員男性が襲われ死亡した事故を受け、９日から展示を見合わせていた。
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