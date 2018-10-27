大崎事件弁護団 最高裁に早期抗告棄却を要請
(2018/10/27 06:30)
男性の変死体が見つかった大崎事件で殺人などの罪に問われ服役した原口アヤ子さん（９１）＝大崎町永吉＝の第３次再審請求を巡り、弁護団は２６日、同じく再審を求めている袴田事件などの弁護団とともに最高裁を訪れ、検察側の特別抗告を早期に棄却するよう要請した。
要請行動に向け最高裁前に集まった大崎事件などの弁護団＝東京都千代田区
要請書は、最高裁第１小法廷の小池裕裁判長宛て。再審開始が１０日付で決まった熊本県の松橋（まつばせ）事件に触れ、「検察官が特別抗告申立書以外に、補充意見などを一切提出していないという点で大崎事件と類似する」と指摘し、早期の判断を求めた。
（記事全文は２７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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