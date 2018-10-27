埋め立てごみ燃料化を検討　全国屈指の再資源化さらに　志布志

(2018/10/27 20:50)

志布志市の一般ごみが埋め立てられている処分場＝同市有明町野神

志布志市は本年度から、現在、埋め立て処分されているごみの一部を固形燃料化する事業の可能性調査に乗り出す。一般廃棄物のリサイクル率で全国上位の同市。リサイクルをさらに進め、埋め立て処分場の長寿命化につなげるほか、住民の分別の負担も軽減したい考えだ。業者に委託し、来年度まで実施。埋め立てごみの中に、固形燃料化できるティッシュペーパーなど、可燃性のものがどの程度含まれているかをサンプリング調査する。同時に、固形燃料の需要調査など、事業化も探る。