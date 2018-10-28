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鹿児島レブナイズ連勝ならず　バスケＢ３リーグ　指宿総合体育館

(2018/10/28 06:30)
【鹿児島Ｒ－東京ＣＲ】第２クオーター、鹿児島Ｒ・ボイキンがシュートを決め４２－２９とする＝指宿総合体育館
　バスケットボール男子のＢリーグ３部（Ｂ３）は２７日、各地で３試合があった。鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は、指宿総合体育館で東京Ｃと対戦し、７６－８６で敗れ、連勝はならなかった。
鹿児島Ｒは２８日、同会場で東京Ｃと戦う。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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