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厳か武者行列　妙円寺詣り　伊集院・徳重神社

(2018/10/27 23:45)
参道をゆっくりと進む武者行列＝日置市伊集院の徳重神社
　関ケ原の戦いで島津義弘勢が敵中突破し帰還した武勇をしのぶ妙円寺詣りが２７日、日置市伊集院の徳重神社を中心に始まった。各地から多くの参拝者が神社を目指して歩き、武者行列は夕闇の中、伊集院中心街から厳かに進んだ。２８日まで。
　２８日も武者行列や神社での舞台イベント、鹿児島市照国神社から約２０キロ歩く「ふぇすたウオークリー」などがある。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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