火山防災　意識高めて　”最前線”体感　桜島・京大研見学ツアー

(2018/10/28 13:00)

口永良部島などの火山性地震データについて説明を聞く参加者＝鹿児島市桜島横山町

京都大学防災研究所火山活動研究センターは２７日、鹿児島市の桜島にある観測施設を巡るバスツアーを開催した。同センターは桜島だけでなく、２１日から噴火を繰り返す口永良部島（屋久島町）など県内離島火山も研究しており、参加者は各地の観測データが集まる火山研究の最前線を熱心に見学した。家族連れをはじめ参加者約８０人は、大規模噴火の予兆をいち早く捉えようと２０１６年に新設された高免観測坑道や、１９６０（昭和３５）年ごろから使っている昔ながらの地震計があるハルタ山観測室を訪問。１９１４（大正３）年の大正大噴火などの説明に耳を傾けた。