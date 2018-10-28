鹿児島Ｕ逆転負け サッカーＪ３

(2018/10/28 15:05)

サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２８日、鹿児島市の白波スタジアムで富山と対戦し、１－２で逆転負けを喫した。通算成績は１３勝９分け６敗（勝ち点４８）で２位。

前半は６分にＦＷ川森がプレスからボールを奪うなど堅調な立ち上がりを見せた。３９分にペナルティーエリアの混戦から左サイドに展開し、ＤＦ藤澤のクロスをＦＷ薗田が頭で合わせ先制した。だが後半立ち上がりに同点に追いつかれてからは攻撃につながりを欠き、右サイドのクロスから決められ逆転を許した。

次戦は１１月１０日、同会場でＦＣ東京Ｕ２３と対戦する。