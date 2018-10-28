笑顔で”風呂ウィン”満喫　東市来「ゆのまつり」

(2018/10/28 20:00)

ゆるキャラと一緒に仮装して歩く「風呂ウィンウオーク」＝日置市東市来町湯田

日置市東市来の湯之元温泉街で２８日、「ゆのまつり」があった。温泉街をＰＲする「ユノモトサンスケ」など県内のゆるキャラ１２体と仮装して街を練り歩く「風呂ウィンウオーク」には、多くの市民が参加し、祭りを盛り上げた。地元住民がまちづくりを考える「ゆのもとフォーラム」の主催。ハロウィーンの時期に温泉に入ってほしいとの願いを込め「風呂ウィン」を企画した。事前に「コスプレ講習会」を２回開き、ハロウィーンの衣装などを制作し、当日は来場者に衣装を貸し出した。