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「おたけどんの郷」新装開店　交流スペースなど充実　垂水・新城

(2018/10/28 22:00)
開店と同時に地元の農産物を求める買い物客＝垂水市新城
　建て替えを進めていた垂水市新城地区の農産物直売所「おたけどんの郷」が２８日、リニューアルオープンした。落成記念式典があり、参加した住民らは新たな門出を祝った。
　直売所は２００６年、市新城支所隣に住民らの手で開設。地区内の農家、住民を中心に約７０人が農産物や花などを出荷し、地域ぐるみで運営してきた。
　営業時間は午前８時～正午。火曜定休。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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