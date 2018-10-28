「おたけどんの郷」新装開店 交流スペースなど充実 垂水・新城
(2018/10/28 22:00)
建て替えを進めていた垂水市新城地区の農産物直売所「おたけどんの郷」が２８日、リニューアルオープンした。落成記念式典があり、参加した住民らは新たな門出を祝った。
開店と同時に地元の農産物を求める買い物客＝垂水市新城
直売所は２００６年、市新城支所隣に住民らの手で開設。地区内の農家、住民を中心に約７０人が農産物や花などを出荷し、地域ぐるみで運営してきた。
営業時間は午前８時～正午。火曜定休。
（記事全文は２９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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