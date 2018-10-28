鹿児島国体・障スポ　躍進誓う　記念行事に２５００人　鹿児島市

(2018/10/28 23:00)

車いすバスケットボールのフリースロー体験をする迫田さおりさん（中央）ら＝鹿児島市浜町のかんまちあ

２０２０年の鹿児島国体と全国障害者スポーツ大会のカウントダウンイベント「燃ゆる感動かごしまスポーツフェスタ２０１８」が２８日、鹿児島市浜町のかんまちあであった。約２５００人（主催者発表）の参加者は、２年後に迫る本大会での躍進を期し意欲を新たにした。会場に設けられたステージでは、１０月に開催された福井国体の入賞者や、鹿児島国体の有望選手、ジュニアアスリートを紹介。ライフル射撃や自転車など１３競技の体験ブースは、親子連れで終日にぎわった。女子バレーボールの元日本代表選手迫田さおりさん＝同市出身＝もゲストで登場した。