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浴衣で熱戦、まくら投げ大会　全国への切符競う　さつま町

(2018/10/29 06:30)
熱戦を繰り広げる選手たち＝さつま町の鶴田体育館
　修学旅行さながらに枕をぶつけ合う「まくら投げ大会」が２８日、さつま町の鶴田体育館であった。町内外から１０チームが参戦。来年２月に発祥の地・静岡県伊東市で開催される全国大会への切符を懸け、子どもはもちろん、大人も昔を思い出し、浴衣姿で熱戦を繰り広げた。
　宮之城、紫尾の両温泉組合などが昨年から始めた。１チーム８人で１０個の枕を投げ合い、相手の大将に当てたら勝ち。掛け布団で防御もできる。円陣を組み気合を入れたものの、早々と枕をぶつけられ、畳をたたいて悔しがる選手の姿もあった。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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