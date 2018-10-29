１０管が巡視船体験クルーズ　鹿児島湾

(2018/10/29 13:00)

訓練する船艇とヘリコプターの写真を撮る参加者ら＝鹿児島湾

第１０管区海上保安本部は２８日、海上保安業務を身近に感じてもらおうと、巡視船乗船体験「ＪＣＧクルーズ２０１８」を鹿児島湾で開いた。参加者は不審船制圧や漂流者救助など、海上訓練を間近で見学した。鹿児島海上保安部の巡視船「おおすみ」（３１００トン）に鹿児島市の鹿児島本港南埠頭（ふとう）から、午前・午後の部計約１６００人が乗船。訓練には海上保安制度７０周年を記念し、海上自衛隊ヘリや県警船艇も参加した。同市武２丁目の笹川育美さん（３４）は「迫力があり、ヘリコプターを使った救助は精度の高さに驚いた」と話した。