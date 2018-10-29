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１０管が巡視船体験クルーズ　鹿児島湾

(2018/10/29 13:00)
訓練する船艇とヘリコプターの写真を撮る参加者ら＝鹿児島湾
　第１０管区海上保安本部は２８日、海上保安業務を身近に感じてもらおうと、巡視船乗船体験「ＪＣＧクルーズ２０１８」を鹿児島湾で開いた。参加者は不審船制圧や漂流者救助など、海上訓練を間近で見学した。
　鹿児島海上保安部の巡視船「おおすみ」（３１００トン）に鹿児島市の鹿児島本港南埠頭（ふとう）から、午前・午後の部計約１６００人が乗船。訓練には海上保安制度７０周年を記念し、海上自衛隊ヘリや県警船艇も参加した。同市武２丁目の笹川育美さん（３４）は「迫力があり、ヘリコプターを使った救助は精度の高さに驚いた」と話した。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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