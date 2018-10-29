出水で強盗、女性襲い現金など奪う
(2018/10/29 09:04)
２９日午前３時５５分ごろ、出水市上知識町の駐車場で、同市の飲食店経営の女性（６２）が、何者かに頭付近を殴られ、現金などが入った手提げバッグを奪われたとの通報が警察にあった。出水署は強盗事件として調べている。同署によると、女性は「上下黒っぽい服を着ていた人に殴られた」と話している。女性の悲鳴を聞いた近所の住民が１１０番した。
現場周辺を調べる捜査員＝２９日午前８時すぎ、出水市上知識町
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