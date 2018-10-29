Ｈ２Ａ４０号機打ち上げ　種子島

(2018/10/29 13:11)

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき２号」などを搭載し上昇するＨ２Ａロケット４０号機＝２９日午後１時８分、南種子町の種子島宇宙センター

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２９日午後１時８分、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき２号」と、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイ政府機関の観測衛星「ハリーファサット」を搭載したＨ２Ａロケット４０号機を、南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げた。予定軌道で各衛星を分離すれば、Ｈ２Ａは３４機連続成功となる。