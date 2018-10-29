Ｈ２Ａ打ち上げ成功 種子島

(2018/10/29 14:52)

種子島宇宙センター（南種子町）から２９日午後１時８分に打ち上げられたＨ２Ａロケット４０号機は、搭載した温室効果ガス観測技術衛星「いぶき２号」と、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイ政府機関の観測衛星「ハリーファサット」を予定の軌道で分離した。打ち上げは成功した。Ｈ２Ａは３４機連続成功で、成功率は９７．５％。