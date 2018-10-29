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ひろば掲載１００回達成　７１歳初採用から２０年　南大隅町佐多・名越さん

(2018/10/29 20:00)
ひろば欄の切り抜き記事を手にする名越晃さんと妻フミ子さん＝南大隅町佐多伊座敷
　南大隅町佐多伊座敷の名越晃さん（９１）が、南日本新聞ひろば欄の掲載１００回を達成した。初掲載から２０年がかり。「投稿は生きがい。これからも思考力と体力を振り絞り、書き続けたい」と張り切っている。
　名越さんは台湾出征を経て大阪府警を定年退職。６７歳で佐多に帰郷し、南日本新聞の購読をきっかけにひろば欄へ投稿を始めた。時事問題や過疎地の将来、高齢者の悩みなど、さまざまな題材で筆を執ってきた。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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