TOP鹿児島のニュース くらし・文化 文化 明治維新150年

鈴木さん「西郷を生ききった」　ＮＨＫ大河クランクアップ

(2018/10/30 13:00)
撮影最終日の鈴木亮平さん
　ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の撮影が終了し２９日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターでクランクアップ報告会があった。主役の西郷隆盛を演じる鈴木亮平さんは「西郷さんの人生を生き切った。すがすがしい思い」と心境を語った。
　撮影は昨年７月に始まり、鹿児島県内でも奄美大島などでロケを実施。２６日に最後の撮影が行われた。１２月１６日放送予定の最終回分で、政府軍による総攻撃を受けた西郷が、最期を迎えるシーン。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ