鈴木さん「西郷を生ききった」　ＮＨＫ大河クランクアップ

(2018/10/30 13:00)

撮影最終日の鈴木亮平さん

ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の撮影が終了し２９日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターでクランクアップ報告会があった。主役の西郷隆盛を演じる鈴木亮平さんは「西郷さんの人生を生き切った。すがすがしい思い」と心境を語った。撮影は昨年７月に始まり、鹿児島県内でも奄美大島などでロケを実施。２６日に最後の撮影が行われた。１２月１６日放送予定の最終回分で、政府軍による総攻撃を受けた西郷が、最期を迎えるシーン。