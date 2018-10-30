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奄美ソング、響き渡る　世界自然遺産登録に向け　機運醸成へ２５００人集結

(2018/10/30 22:00)
完成した楽曲を熱唱する出演者＝奄美市の大浜海浜公園
　奄美・沖縄の世界自然遺産登録に向け、奄美大島での機運醸成を目指す「唄島プロジェクト」の野外音楽イベントが２８日、奄美市の大浜海浜公園であった。約２５００人（主催者発表）が集い、地元出身のアーティストがプロジェクトで制作した楽曲「懐かしい未来へ」を口ずさんだ。
　イベントには元ちとせさんや中孝介さんら、奄美出身アーティストら１６組が出演。フィナーレで「懐かしい－」を演奏し、担当したパートで個性あふれる歌声を響かせた。
　楽曲のＣＤは２８日から島内で先行販売。税込み１６２０円。島外やインターネットでは、１１月下旬から購入可能になる。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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