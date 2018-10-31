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桜丘中吹奏楽部、全国で金　鹿児島県勢１２年ぶり、鹿児島市内初「最高の力発揮」

(2018/10/31 06:30)
全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞した桜丘中学校吹奏楽部
　鹿児島市の桜丘中学校吹奏楽部が、名古屋市で開かれた全日本吹奏楽コンクールで、最高賞の金賞を受賞した。県内の中学校では、２００６年の霧島市の国分中に続き１２年ぶり、鹿児島市内では初の快挙。生徒は「最高の力が発揮できた」と喜んでいる。
　全日本吹奏楽コンクールは、全国６７００校を超える中学校が出場を目指す、国内最大の吹奏楽の大会２０日に開かれ、中学校の部では１０校が金賞を受賞した。
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