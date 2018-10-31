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宇宙の旅 ここから　ロケット発射台公開　種子島

(2018/10/31 13:00)
うっすらと残る焼け焦げが打ち上げの余韻を残す吉信第１射点＝南種子町の種子島宇宙センター
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は３０日、南種子町の種子島宇宙センターで、ロケットの発射台などを報道陣に公開した。２９日にＨ２Ａ４０号機が打ち上げられたばかり。発射台の一部は、数百度に達するロケットの噴煙で変色。辺りには焦げたにおいが漂っていた。
　ＪＡＸＡによると、宇宙センターでロケットを初めて打ち上げてから５０年になるが、打ち上げ後の射場を公開するのは異例という。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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