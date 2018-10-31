宇宙の旅 ここから ロケット発射台公開 種子島
(2018/10/31 13:00)
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は３０日、南種子町の種子島宇宙センターで、ロケットの発射台などを報道陣に公開した。２９日にＨ２Ａ４０号機が打ち上げられたばかり。発射台の一部は、数百度に達するロケットの噴煙で変色。辺りには焦げたにおいが漂っていた。
うっすらと残る焼け焦げが打ち上げの余韻を残す吉信第１射点＝南種子町の種子島宇宙センター
ＪＡＸＡによると、宇宙センターでロケットを初めて打ち上げてから５０年になるが、打ち上げ後の射場を公開するのは異例という。
（記事全文は３１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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