宇宙の旅 ここから　ロケット発射台公開　種子島

(2018/10/31 13:00)

うっすらと残る焼け焦げが打ち上げの余韻を残す吉信第１射点＝南種子町の種子島宇宙センター

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は３０日、南種子町の種子島宇宙センターで、ロケットの発射台などを報道陣に公開した。２９日にＨ２Ａ４０号機が打ち上げられたばかり。発射台の一部は、数百度に達するロケットの噴煙で変色。辺りには焦げたにおいが漂っていた。ＪＡＸＡによると、宇宙センターでロケットを初めて打ち上げてから５０年になるが、打ち上げ後の射場を公開するのは異例という。