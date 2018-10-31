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鹿児島市立科学館で灯台１５０年展　１０管が歴史と役割を解説

(2018/10/31 23:45)
発光ダイオード（ＬＥＤ）灯器を見学する来場者＝鹿児島市立科学館
　船舶の安全運航を支える灯台に関する資料の展示会が３１日、鹿児島市立科学館で始まった。日本初の西洋式灯台の起工から１５０年となる１１月１日に合わせ、第１０管区海上保安本部が企画した。４日まで、無料。
　灯台の歴史と役割を説明したパネルや、実際に使われた発光ダイオード（ＬＥＤ）灯器などを展示。県内の灯台で唯一、明治期の姿のまま立つ「屋久島灯台」のペーパークラフトも配布している。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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