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「本格焼酎の日」５杯で５００円、鹿児島市天文館に１１３蔵元集結

(2018/11/01 23:00)
乾杯の音頭に合わせグラスを掲げる参加者ら＝鹿児島市東千石町
　「本格焼酎の日」の１日、鹿児島市の天文館地区で「焼酎ストリート」が始まった。鹿児島県内の１１３蔵元が集まり、代表銘柄を５杯５００円で提供。通りを埋め尽くす来場者たちは午後７時、合図で一斉に乾杯した。３日まで。
　２０１６年から始まり３回目。天文館本通りと天神おつきやぴらもーるで蔵元の地区ごとに六つのブースを展開。新設の新酒コーナー（２日まで）もにぎわった。ステージではミス薩摩焼酎の宮原梢恵さん（３３）と、ミス奄美黒糖焼酎の小森園明音さん（２３）のお披露目もあった。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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