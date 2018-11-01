「本格焼酎の日」５杯で５００円、鹿児島市天文館に１１３蔵元集結

(2018/11/01 23:00)

乾杯の音頭に合わせグラスを掲げる参加者ら＝鹿児島市東千石町

「本格焼酎の日」の１日、鹿児島市の天文館地区で「焼酎ストリート」が始まった。鹿児島県内の１１３蔵元が集まり、代表銘柄を５杯５００円で提供。通りを埋め尽くす来場者たちは午後７時、合図で一斉に乾杯した。３日まで。２０１６年から始まり３回目。天文館本通りと天神おつきやぴらもーるで蔵元の地区ごとに六つのブースを展開。新設の新酒コーナー（２日まで）もにぎわった。ステージではミス薩摩焼酎の宮原梢恵さん（３３）と、ミス奄美黒糖焼酎の小森園明音さん（２３）のお披露目もあった。